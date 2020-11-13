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加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

合約談不攏 費城逾千護士挑疫期罷工

記者謝哲澍╱綜合報導
費城護士工會成員指安全受威脅，揚言罷工。(美聯社)
費城護士工會成員指安全受威脅，揚言罷工。(美聯社)

費城疫情不斷升溫，兩家醫院超過1500名護士宣布罷工。賓州護理工會(Pennsylvania Association of Staff Nurses and Allied Professionals)12日聲明稱，護士們「無法忍受醫院不安全的工作安排，嚴重威脅醫患安全」。

據CNN報導，罷工的主要原因是愛因斯坦醫院(Einstein Medical Center)與聖克利斯醫院(St. Christopher's Hospital for Children)的護士工會，未能與兩家醫院的母公司就新合同取得共識。

根據罷工聲明，一線護士希望採取行動來保護自身及患者的安全，迎接即將到來的第二波疫情。工會副主席Maria Plano指醫院只顧盈利，不願對醫護人員和醫院投資。

聖瑪麗醫院(St. Mary's Medical Center)與菲茲傑拉德醫院(Mercy Fitzgerald Medical Center)的護士代表也已提交為期十天的罷工通知。兩家醫院與工會仍在商議合同，如能達成一致將避免額外1000名護士罷工。

愛因斯坦醫療發言人表示，醫院正在與工會積極談判，「希望為醫院1100名護士提供公平、有競爭力的工資和福利，並繼續為居民提供高質量醫療服務。期待在不發生罷工的情況下續約，也會在工會罷工期間繼續對外開放。」

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