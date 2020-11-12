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若FDA過關…新州施打新冠疫苗 最快12月底 首批12萬劑

記者呂賢修╱綜合報導
新冠疫苗若經核准，新州最快12月底獲得首批。(美聯社)
新冠疫苗若經核准，新州最快12月底獲得首批。(美聯社)

新州衛生廳長Judith Persichilli近日受訪時表示，新冠疫苗若經核准，新州有望最快12月底可獲得首批12至13萬劑，之後會很快追加13萬劑，其餘可能要等隔年，一直到6、7月才能普及。因此民眾應有心理準備，戴口罩、社交距離等措施仍將維持至少半年。新州目標是六個月內70％成年居民接種，高感染風險者優先。

輝瑞(Pfizer)製藥與德國BioNTech宣布聯手研發的新冠疫苗第三期臨床實驗效力已達九成，兩劑施打須間隔21天，預計本月底申請FDA緊急授權使用。

美聯社報導，美國衛生部傳染病中心主任Ed Lifshitz表示，輝瑞疫苗效果是否真達90％目前仍難斷言，因為尚不清楚是否對老人、免疫力低者均有相同保護力。輝瑞也承認有效率可能在更多人受測後改變。而就算有效，也暫不知效力能維持多久，是否要定期接種。未來幾個月，相關答案會逐漸清晰。

一般病毒疫苗如流感，有效率40至60％已足夠。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已表示會授權使用任何有效率高於50％者，90％已超出預期，但幾乎沒有疫苗是100％有效，即便不完全有效，仍能避免嚴重症狀。

Lifshitz指，此種疫苗必需保存在攝氏零下70度，包含運送、儲存，對地方政府都將是挑戰，目前許多醫院、藥房的冰箱仍無法達標。此外，由於此類疫苗屬mRNA，非使用病毒本體，不用擔心因接種而感染。

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