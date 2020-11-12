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青少年肥胖問題 恐因疫情更嚴重

記者謝哲澍╱新澤西州報導
青少年肥胖問題，恐因新冠疫情惡化。(美聯社)
青少年肥胖問題，恐因新冠疫情惡化。(美聯社)

羅伯特伍德強生基金會(Robert Wood Johnson Foundation)最新報告顯示，新州14%的10到17歲青少年體質指數(body mass index)被劃分為肥胖(obese)，這一比率在全美排在28位，專家擔憂新冠疫情將使該問題加劇。

報告指賓州14.5%的青少年處於肥胖狀態；康州則是13.3%。全美0至17歲青少年肥胖率為15.5%，總人數達480萬人。肯塔基州兒童肥胖率23.8%，為全美第一；猶他州則最低，僅9.6%。報告詳情：https://stateofchildhoodobesity.org/children1017/。

根據報告，由於體內脂肪比率增高，酸性代謝產物排泄不充分而蓄積量增大，肥胖兒童會經常感覺疲困乏力、貪睡、不願活動；又因為肥胖導致水、糖、脂肪代謝紊亂，高胰島素血症而出現異常饑餓等狀況。

亞裔青少年的肥胖率最低，僅5.9%；西裔、非洲裔、印第安人和夏威夷原住民青少年最高。報告也顯示肥胖與家庭收入相關，低收入家庭青少年肥胖的概率要比高收入家庭多出近三倍。

布朗士維克(East Brunswick)兒科醫師李琰表示，肥胖與生活方式息息相關，良好的飲食習慣、培養運動意識，均能夠有效降低肥胖風險，「許多家長擔心孩子營養不夠，其實不會出現這種情況。一般從2、3歲開始，家長就應該給孩子換成2%或以下脂肪含量的牛奶。」

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