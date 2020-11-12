疫期忙照顧家庭子孩 新州女性離職激增

專家指，疫情對職場女性的影響被低估。(美聯社)

新冠疫情 讓越來越多美國 女性遠離職場。聯邦勞工部統計顯示，僅今年9月就有86萬5000女性離開就業崗位，而當月男性離職數量為21萬6000。

尼克森基金會(Nicholson Foundation)與菲爾萊狄更斯大學(Fairleigh Dickinson University，FDU)對新州 900名有三歲以下子女的居民調查，顯示女性辭職照看孩子的數量是男性的六倍。另有17%稱她們減少了工作時間，8%則採用休假。

這一情況在有兩個以上孩子的家庭更為明顯。Cho Belmonte原本在博根野市(Bergenfield)一家復健機構工作，但由於放不下家中一歲和六歲的幼子，選擇了辭職，「原來上班時把孩子送到日托所，但現在不敢送回去。」

LeanIn.org與諮詢公司McKinsey & Company對317家公司的女性職員進行訪問，顯示至少四分之一的女性受訪者在疫情期間考慮改變職業規畫，或選擇離職。調查指疫情對於女性的影響被社會低估。

羅格斯大學(Rutgers University)婦女與工作中心(Center for Women and Work)主任Yana Rodgers說，這一現象也反應出美國乃至全球的社會常態：女性比男性承擔更多的照看工作，即使在高收入家庭亦是如此。

高收入的華裔家庭，王女士也在5月離職照看自己三歲和六歲的孩子，她表示雖然不用去公司上班，但「邊上班邊照顧兩個娃太累了」；且由於先生剛加入一家初創公司，業務繁忙，不如乾脆辭職在家帶娃，「我和兩個小孩一起參加畫畫班，也學了不少東西。」

女性職場暢銷書作者Ginny Brzezinski，建議女性在做出與職業相關的決定時更慎重，「這並非單純的收入與開支問題。」在疫情蔓延的情況下，她建議女性做更多網上社交，維持自己的職場形象，並時刻做好準備。

新州政府對有子女的家庭也提供一系列補助，包括學齡學費援助計畫(School-Age Tuition Assistance Program)，為家庭年收入7萬5000元以下的家庭提供學費援助：孩子在5至13歲，並參與學校線上學習(attending school remotely)者可獲得最高1900元補助。