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新州疫情蔓延 東布朗士維克學區關校 改上網課

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州校園疫情持續蔓延，各學區紛紛改上網課。(美聯社)
新州校園疫情持續蔓延，各學區紛紛改上網課。(美聯社)

新州先進傳媒(NJ Advance Media)數據模型顯示，如果疫情無法在短時間內得到控制，新州到感恩節時單日新增病例將達到3300左右。東布朗士維克(East Brunswick)學區宣布從11月16日起至明年1月11日，全部改為線上教學。

該數據未計算州長墨菲新出台的防疫政策，包括禁夜間堂食、青少年跨州比賽等。蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病學家Stephanie Silvera，認為新規將起到一定的作用，但無法顯著遏制疫情，因此需要進一步防疫新規。

東布朗士維克學區總監Victor Valeski表示，在經過反覆衡量後決定轉為線上教學，以期學生在度過感恩節和寒假之後，有充足時間並在保證安全的情況下返回學校。

啟動遠程教學後，該學區的學生早到專案(Early Morning Program)、晚托班(After School Kids Program)和遠程學習中心(Remote Learning Centers)都將暫時關閉。學區將繼續分發免費午餐，所有既定無需指導的課外活動也將繼續進行。

新州11日公布3078例新增確診，五天內第三次超過3000人；單日15人死亡，染疫住院人數1801，再次創下五個月新高。

新州肯登郡宣布將於櫻桃山的肯登社區大學停車場設置新冠病毒免下車檢測站，今(12日)啟用，平日開放時間早9時半至下午4時半，周六、日上午8時半至11時半，地址在Springdale Road及 Route 70路口。

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