10億元大餅！新州娛樂大麻業前景 投資者看好

新州娛樂大麻合法化，業界摩拳擦掌。(美聯社)

新州 公投通過娛樂大麻合法化 法，將交議會立法，業者和投資 者看好新州的大麻產業，Brach Eichler Cannabis Poll預計新州一年銷售額將達10億元，相當於科羅拉多和華盛頓兩個州的總額。

新州是美東地區首個通過娛樂大麻合法化的人口大州，在公投前就引發大量業者和投資者的興趣。今年5月費城地區的一場業內會議中，許多業者建議開始投資新州相關產業，為公投通過做好準備。

48歲的大麻投資者Rafael de la Cruz，2016年從飲料公司市場主管轉到大麻行業，他認為新州市場將引發淘金潮(gold rush)，「大麻零售的利潤驚人，很難想像有其他產品可以有如此暴利。」

在業者看來，大麻將取代酒成為新的「社會潤滑劑」(Social lubricant)。此前美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所資助的一項研究表明，酒精有助減少負面情緒、增進人們的情感、增進社會聯繫，業者認為大麻有類似作用。

新州的地理位置也受業者青睞，大麻合法化或將帶動周圍地區的相關立法。新州政府和議會近年也一直為合法化做準備：檢察長吉沃(Gurbir Grewal)去年就下令全州警犬停止有關大麻的嗅覺訓練；議會也於今年6月通過大麻除罪化法案，許多地區員警已停止逮捕大麻持有者。

然而業者依然有不少麻煩需要克服。由於使用大麻仍違反聯邦法，相關交易將無法通過聯邦存款保險公司所投保的銀行處理，許多交易將以現金的方式進行。