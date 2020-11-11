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清污卻造成二度污染 新州提告霍尼韋爾

記者謝哲澍╱新澤西州報導
位於濱水市的廣達廣場。(本報檔案照)
位於濱水市的廣達廣場。(本報檔案照)

州檢察長辦公室指控霍尼韋爾國際公司(Honeywell International)，清理位於濱水市(Edgewater)的重污染地廣達廣場(Quanta Superfund site)過程，污染哈德遜河。維權機構Edgewater NJ Toxic Truth稱，濱水市嚴重的污染情況被歷史掩蓋，導致大量居民被癌症所困擾。

根據訴訟，大量煤焦油 (Coal tar)、砷 (Arsenic)和其他污染物從該處流入哈德遜河。州府此前調查報告稱，在2017年清理工程開啟後，該地區空氣中的焦油腦(naphthalene)嚴重超標，可能損害居民健康。

該公司從2017年起，負責清理和拆除污染點。工程啟動後，附近居民發現空氣中彌漫著黑煙，並導致呼吸道問題。聯邦環保署接到投訴後下令暫停工程，並發現該區域的多氯聯苯、砷(arsenic)、鉛(lead)以及其他揮發性有機化合物嚴重超標。  

根據報告，該地區空氣中的焦油腦含量，至少有一日達到損害呼吸道標準的兩倍，直到2018年3月聯邦叫停該工程後才有所改善。居民曾多次報告出現呼吸道問題、噁心和頭痛，但報告稱空污不會造成癌症等長期健康問題。

北澤西紀錄報指出，濱水市污染有至少150年歷史，當地曾是化工廠所在地，從20世紀初開始就遭受嚴重污染。工廠曾長期儲存至少900萬加侖化工液體，成百上千加侖污染物流入哈德遜河。

訴訟指霍尼韋爾應承擔責任，因其收購了Allied Chemical化工公司，後者1930至1974年在廣達廣場設工廠。作為新州此前為數不多的全球500強企業(Fortune 500)，霍尼韋爾是一家以電子消費品生產、工程技術服務和航空航太系統為主的跨國公司，2019年將總部從新州遷至北卡。

在通過「美國聯邦超級基金法」後，聯邦環保署2002年將該地區標為超級基金污染地(Superfund site)，濱水市因優越的地理位置，逐漸從重工業區轉型成為高級住宅區。

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