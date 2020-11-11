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疫情急速惡化 費城11月底返校計畫喊延

記者呂賢修╱綜合報導
費城學區宣布延後返校計畫，繼續網課。(美聯社)
費城學區宣布延後返校計畫，繼續網課。(美聯社)

賓州10日新增4361例確診，費城占879人，均再創疫期至今單日新高，上周確診率9.3％，平均每日增515例，市府暫無收緊商業管制相關決定。費城學區宣布，由於疫情急速惡化，原訂11月30日開放部分學生優先每周兩天返校，之後並分階段返校相關計畫，均延後待進一步通知。

教育總監William Hite表示，學區目標仍是重返校園，但因費城、賓州衛生部門疫情數據，為保護師生及家人，將繼續維持網路授課。學區月前公布第一階段返校計畫，學前班至二年級優先，並將統計校園疫情數字，決定下一波開放時間，第二階段將開放特教生及3至12年級，家長有權選擇全網課。

此外，鄰近費城的新州櫻桃山(Cherry Hill)學區，由於30多名青少年確診，也決定延後返校日期至11月30日。學區總監Joseph N. Meloche指，肯登郡衛生局本周宣布30多名7至18歲居民確診，部分為公校學生，建議關閉校園。肯登市的特許學校LEAP Academy University Charter School周二表示，因有師生確診，暫時關閉校園至11月24日。該校從學前班至12年級，共約1500名學生。

由於員工染疫，櫻桃山MVC10日宣布暫時關閉至下周一。

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