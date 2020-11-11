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確診率近19％！紐瓦克強化商店宵禁祭重罰 累犯吊照

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州疫情熱點紐瓦克強化宵禁。(美聯社)
新州疫情熱點紐瓦克強化宵禁。(美聯社)

新州第一大城紐瓦克(Newark)成為疫情熱點，近日平均日增230病例，確診率近19％，某些區域甚至達35％，遠高於全州目前的7.74％。市長巴拉卡(Ras J. Baraka)宣布強化宵禁令，三個郵遞區號區域內的所有商店必須在夜間關閉，並祭出重罰，首次違反將被關閉48小時，二次關閉兩周，再次違規關閉30日，第四次吊銷營業執照。

紐瓦克上月實施宵禁，全市所有堂食餐廳和非必要商業，必須在晚8時前關閉，室外餐飲必須在晚11時前關閉，理髮美容美甲只允許以預約方式開放。市長10日額外規定07104、07105和07107這三個郵遞區號的所有商家，包括藥房，平日晚9時之前關閉，周末則須在晚10時前關閉。上述規定有效期至12月1日，視疫情決定是否延長。

市長並要求上述三區域居民停止運動兩周、長期護理機構禁訪客、宗教場所必須戴口罩、進入任何建築需測體溫、戴口罩、感恩節聚會限親密家人、包含餐廳訂位，公共場所聚會不得超過十人。規定網址：https://bit.ly/2UhqPlX。

新州10日公布3877例新增新冠確診，再創近半年新高；單日21人死亡，染疫住院人數1645，也創下五個月新高。因州府的統計僅包括核酸檢測(PCR tests)的確診病例。衛生廳傳染病醫學主管Ed Lifshitz表示，如果算上快速抗體檢測的結果，單日增加的病例數將上升至少10到20%。

校園疫情也在惡化。木橋市(Woodbridge)宣布全市三所高中全部轉為線上教學，四所中學也將維持網課至11月23日，小學則將視情況自行決定。

聯邦疾病防治中心(CDC)9日更新「過節指南」，網址：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html。

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