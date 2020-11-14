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呵護口腔健康從寰宇開始，微笑從“齒”綻放

新澤西訊

　保護健康的身體，從保護牙齒開始！新州擁有60多年醫療臨床經驗的寰宇植牙中心(Universal Dental Implants Center)於2020年榮獲TOPDENTISTS官方認證為頂級牙科並頒發榮譽獎牌。 寰宇精益求精治療、維護口腔健康，桃李芬芳贏得口碑。歡迎致電諮詢、預約，中心提供免費的諮詢服務；寰宇植牙具備一流的口腔科醫師以及牙周病專家陣容; 提供“一站式”植牙治療方案，植牙當天完成。質與量兼具，安全可靠，質優價廉，2020年中心又吸納了更多的口腔專家醫師為廣大病患提供更加完善的醫療服務, 可以說是如虎添翼！

　省時省力省錢的方案，“一站式”植牙，將牙冠、牙橋的製作都在中心完成。一般牙醫診所不做植牙的部分，會推薦病患到有手術資質的口腔診所（Oral Surgeon）。患者往返於不同診所之間，難免費時費力。且大多數診所將客戶的牙冠等部件送到其他醫療器具公司製作，價格會因為流程複雜而上漲，也增加出現問題的風險。為了給患者們提供更加便利和安全的服務，寰宇建立了自己的牙齒製作工作室，使用最先進的掃描設備，可完成3D效果的全口牙檢查，並且具有強大的牙醫專家團隊，所有治療在中心完成，治療的過程無縫隙跟蹤。寰宇還榮幸的邀請到畢業於哥倫比亞大學的華人牙醫Mo Li加盟，提供華語服務，患者無需再為語言障礙而擔心。

　寰宇為華人提供最好的優惠方案與無息貸款。例如單顆的植牙價格為$1250（全包），包含植牙$99 +牙基$151 +頂級瓷冠$1000；與其他牙科相比較此價格佔有不少的優勢。新冠疫情期間中心傳統的全口覆蓋義齒相比較單顆植牙有更多優惠，通常市場價格每排上牙或下牙的價格在7,500美元左右，而在寰宇植牙中心全口義齒只須4,500美元，並提供12個月無息貸款計劃，這就是“一站式”優勢之一的完美體現。

　健齒一生，寰宇有心，期待您親自來體驗，留下信任，帶走健康！歡迎致電免費諮詢，寰宇植牙三家中心為您提供全方位的服務！Fort Lee診所電話: 201-461-0003，地址: 1565 Palisade Ave，Fort Lee NJ 07024; Bergenfield 診所電話: 201-374-1900,地址: 99 New Bridge Road，Bergenfield NJ 07621；新增加診所位址電話：201-758-7273，地址：4914 Kennedy Blvd, Suite #201，West New York, NJ 07093

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