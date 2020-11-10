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種族歧視傳單調查 市議員：在餐廳沒見到施景渭

記者謝哲澍／新澤西州報導
愛迪生市2017年選舉時針對亞裔的種族歧視傳單。(本報檔案照)
愛迪生市2017年選舉時針對亞裔的種族歧視傳單。(本報檔案照)

美國郵政調查服務(U.S. Postal Inspection Service)報告，顯示華裔學委施景渭(Jerry Shi)曾參與種族歧視傳單的發放過程，後者堅決否認。市議員Ajay Patil日前澄清，他曾在飯店內看到Aloysius Dsouza和Joseph DSouza，但並未見到施景渭。

Ajay Patil在郵件中稱，他的部分證詞被媒體誤讀，他確實在2017年10月去過Chowpatty餐廳，也看到了一些同事在準備郵寄傳單，但他本人並未參與且立刻離開了餐廳，「現在回想起來，在準備郵寄的是Aloysius Dsouza和Joseph DSouza，我從未在那看到過施景渭和其他人。」

調查報告中提到施景渭，以及擔任市長顧問委員會成員的Satish Poondi、市議員Ajay Patil、愛市民主黨組織前會長Shariq Ahmad，和Raj Bhagia、Mohin Patel。除施景渭外，其他皆為印度裔。

Ajay Patil表示，他只是「在錯誤的時間出現在了錯誤的地點」，「我對傳單一無所知，當時我參加了太多的政治集會和公開活動，我無法一一回想起來。」他相信隨著調查深入，結果將證明他並未參與此事。

施景渭、Mohin Patel、Satish Poondi和Shariq Ahmad均否認此事，並質疑調查報告發布的時機，以及作證的Chandrakant Patel為當地印度商會主席。該商會在今年的學委競選中公開支持Yash Pandya，後者則是施景渭與Mohin Patel的競爭對手。

市議會調查小組領導人Robert Diehl表示，議會將對此事調查到底，直到真相水落石出。他感謝Ajay Patil的配合，「Ajay沒有看報告，就匆忙來通知我們開會，並告知我們相關內容。」

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