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新州晚10時後禁餐廳酒吧堂食 青少年禁跨州、室內體育比賽

記者謝哲澍／新澤西州報導
難保持安全距離，新州禁止顧客入座室內吧台。(記者謝哲澍╱攝影)
難保持安全距離，新州禁止顧客入座室內吧台。(記者謝哲澍╱攝影)

感恩節等節日將至，州府盡力預防聚會活動惡化疫情。州長墨菲下令餐廳和酒吧堂食必須在10時前關閉，並禁止青少年跨州、室內的體育比賽。墨菲指現在情況與春天不同，不會再次關閉堂食，或發布居家避疫令。

根據行政令，新州餐廳、酒吧從12日起，晚10時至淩晨5時，禁止提供餐點和酒精飲料；賭場也必須遵守這一規定，室外餐飲和外賣則不受影響，也沒有時間限制。新規禁止坐在室內吧台，餐館堂食25％容量上限未變，各桌距離可少於六呎，但必須設有隔版。

新州9日公布2075例新增新冠確診，11人死亡。衛生廳長Judith Persichilli指，越來越多酒保(bartender)染疫成為一大顧慮，包括Manasquan一家酒吧酒保確診，當地發出公共衛生警告，要求所有在10月17至22日內光顧過該酒吧的顧客檢測

西野高中(Westfield High School)日前報告23名學生確診，將在感恩節前以線上教學。學區總表示，追蹤還在進行之中，計畫在11月30日重開學校，但學生屆時能否返校還要視當地疫情而定。由於校內傳播規模擴大，州府希望進一步保障師生安全。新規將暫停小學、中學和高中的跨州室內體育比賽，州內比賽以及大學和專業運動隊則不受影響。

墨菲宣布將為中小學提供聯邦分配的240萬個口罩，半數為兒童尺寸，大部分將發放公校師生、特許學校和符合標準的私立學校殘障學生。

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