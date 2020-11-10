費城計票中心 選務委員遭死亡威脅

維州男子非法攜槍疑聲援費城示威被捕。左：Joshua Macia，右：Antonio Lamotta。(警方提供)

費城 大選開票過程，市區計票中心外大批示威者連日聚集，上周並有維州激進組織成員疑攜槍聲援被捕。由於鄰近華埠，附近商家人人自危。多倫多大學(University of Toronto)網路研究室公布調查，指川普 競選陣營選後針對數千特定門號，發出動員令。共和黨 籍的費城選務委員Al Schmidt也表示曾收到死亡威脅。由於疫情惡化，市府呼籲示威者盡快自主隔離兩周，並接受檢測。

多倫多大學研究人員John Scott-Railton指川普陣營發出的簡訊內容有意製造衝突，「警告！種族主義自由派、民主黨企圖偷走勝選，我們需要你！」並要求支持者到計票中心旁的街區展現支持。經追查，發送該簡訊的數個門號租戶為簡訊公司Opn Sesame，執行長Gary Coby是川普競選團隊的數位科技主管，也負責共和黨全國大會的簡訊工作。華盛頓郵報也有類似報導，川普競選高層匿名否認，Coby則拒絕置評。

居住在費城近郊的獨立選民Chris Bray也收到該簡訊，他表示自己未曾登記與川普相關的任何活動。調查指簡訊來自13個門號，目前已停用。選舉專家分析，由於臉書、推特等社交媒體嚴查網路謠言，匿名手機簡訊成為重要途徑。Opn Sesame大選期間為共和黨大會及川普競選團隊發出數百萬通簡訊。

費城選務委員Al Schmidt近日接受CBS 60分鐘訪問時表示，他與同僚上周計票過程收到多通恐嚇電話，提醒「這就是憲法第二修正案准許擁槍的目的」。費城警方也公布上周攜槍於華埠街頭被捕的兩名男子照片，分別為42歲的Joshua Macia、61歲的Antonio Lamotta，後者為「維州武裝愛國者」(Virginia Armed Patriots)成員。法官裁定兩人保釋金為75萬元。