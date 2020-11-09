新州餐廳堂食、酒吧 晚10時後禁營業

新州禁止顧客入座室內吧台。(記者謝哲澍/攝影)

新州 9日公布2075例新增新冠病毒感染確診病例，單日11人死亡。州長墨菲宣布一系列防疫 措施，下令餐廳和酒吧堂食必須在10時前關閉，並禁止青少年跨州、室內的體育比賽。

根據行政令，新州餐廳、酒吧從12日起，晚10時至次日淩晨5時之間，禁止向顧客提供食品和酒精飲料；大西洋城(Atlantic City)賭場也必須遵守這一規定，所有室外餐飲和外賣則不受影響，也沒有時間限制。

新規還對酒吧和吧台做出更嚴規定，要求不得在室內入座(No seating at indoor bars)；但一個團體的成員依然可以在餐桌保持社交距離，並配備有機玻璃擋板的情況下坐在一起。

衛生廳長Judith Persichilli解釋新規說，越來越多新州調酒師(bartender)染疫成為州政府的一大顧慮，包括馬納斯寬一家酒吧Leggett’s Sand Bar in Manasquan調酒師確診，使當地不得不發出公共衛生警告，要求所有在10月17至22日內光顧過該酒吧的顧客檢測。

墨菲表示他不會下令完全關閉堂食，或發布居家避疫令，「現在的情況與今年春天不同，我們不會再封鎖整個州，但必須採取一些必要措施來保證病毒傳播率下降。」他同時呼籲民眾減少外出，並增強防疫意識。

新規將暫停小學、中學和高中的跨州室內體育比賽，州內比賽以及高校和專業運動隊則不受影響。由於新州校內傳播規模擴大，州政府希望進一步保障師生安全。

墨菲宣布將為中小學提供240萬口罩，來源於聯邦醫療與福利部(Department of Health and Human Services)。這批口罩一半為成人口罩，一半是兒童尺寸，大部分將發放給學區 內超過800所學校，包括公校師生、特許學校和符合標準的私立學校殘障學生。

西野高中(Westfield High School)日前報告23名學生確診，將在感恩節前以線上教學方式上課。學區總監Margaret Dolan表示，病例追蹤還在進行之中，學區計畫在11月30日重開學校，但學生屆時能否返校還要視當地疫情而定。