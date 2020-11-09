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費城開票結果：四項公投全過關

記者呂賢修╱綜合報導
(美聯社)
(美聯社)

費城今年大選四項公投全數過關，且皆獲超過75％支持度，其中三項與司法、警政改革相關，另一項則是市府可因改善公眾服務發行債券。

第一項公投問題：是否應修法禁止警方截停攔查，82％選民同意。目前警方有權基於合理懷疑犯罪、攜武，攔下路人盤問。但該作法長期遭詬病有種族歧視之嫌，2019年約七成被攔查者為非洲裔。今年6月，明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警壓頸致死，全美多地暴動後不久，市議會同意將此交付公投。

第二項公投，86％支持授權市府設立犯罪受害者援助辦公室，主管由市長任命。該公投議題同樣於佛洛伊德事件後被提出。

第三項議題獲79％支持，市府應設立民間監督警察專責委員會(Citizens Oversight Commission)，評估警員行為，取代目前遭詬病的Police Advisory Commission，並將交市議會立法決定新委員會的成員結構、權責。

第四題問選民：費城是否應為提升環境清潔、公園、大眾運輸發行公債？有75％選民同意。市府目前計畫借貸1.34億元，約占新財年預算3％，市議會決定交付公投。

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