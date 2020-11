愛迪生市選舉歧視？ 追查3年…傳亞裔自導自演

愛市議會此前召開調查會議,市議員Sam Joshi出示留有指紋的傳單。(本報檔案照)

亞裔人口近半的愛迪生市,2017年選舉時針對亞裔的種族歧視 傳單事件,市議會追查三年,新州 先進傳媒(NJ Advance Media)6日曝光郵局調查紀錄,顯示華裔學委施景渭曾參與傳單的發放過程;施景渭否認指控。

出現在2017年選舉期間的種族主義傳單,署名「People for Progress」,揚言遣返施景渭和印度 裔學委參選人Falguni Patel,還公開聲稱「中國人和印度人正在奪走我們的家園」,並模仿川普的口號打出「讓愛迪生更偉大」(Make Edison Great Again)的旗號,一度引發全美關注;最終施景渭和Falguni Patel成功當選。

據新州先進傳媒報導,調查紀錄顯示施景渭曾與數人一同攜帶傳單前往當地一家印度餐廳,為郵寄傳單做準備工作。該餐廳店主Chandrakant Patel作證,當時還有一名市議員、一名學委參選人。

調查報告中提到的人還包括曾擔任市長顧問委員會成員的Satish Poondi、市議員Ajay Patil、愛市民主黨組織前會長Shariq Ahmad,和Raj Bhagia、Mohin Patel。除施景渭外,其他皆為印度裔。報告指Shariq Ahmad在競選過程中曾購買4000元郵票,並得到市長藍奇報銷,這批郵票與傳單上的相同。

在收集到的137張傳單中,不到50張檢測到指紋,其中一張有印度裔Aloysius Dsouza的指紋,才使得調查人員追蹤到位於愛市的Chowpatty Restaurant。

美國郵政調查服務(U.S. Postal Inspection Service)發言人Greg Kliemisch拒絕評論,稱未來如有可公開的調查結果將發布聲明;紀錄顯示施景渭並未與調查人員對話。但包括施景渭和市議員在內Ajay Patil在內的當事人,可能將面臨新州檢方調查。

施景渭的競選搭檔迪斯特法諾(Paul Distefano)表示,在此之前對傳單一無所知,「我很難相信施景渭做了這事,他或許太想贏了。」

迪斯特法諾說,施景渭當時希望動員所有亞裔投票。當年輸掉選戰的學委Elizabeth Conway說,「我覺得當時他很怕輸掉選舉。」

施景渭向新州先進傳媒發出書面否認,「我,施景渭,從未攜帶種族歧視傳單前往那家餐廳。任何聲稱我發放或為傳單貼郵票、標籤的說法都是謊言。」

據Bridgewater Courier News此前報導,愛市議會曾在去年對施景渭進行了兩小時的證詞詢問,後者在律師Christopher Keating的陪伴下回答。市議員Michael Lombardi詢問施景渭的指紋是否可能出現在傳單上,後者回答並無理由(There should be no reason)。

施景渭今年競選連任,與其團隊包括Virginia White、Mohin Patel均高票當選。愛市警長Thomas Bryan表示,調查已轉交至新州檢察長辦公室。