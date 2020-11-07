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華夏中校培訓年會 聚焦疫情後「雲教學」

記者劉偉／新澤西州報導
游牧副總校長(左上一)主持華夏中文學校教務長論壇。(記者劉偉／翻攝)
游牧副總校長(左上一)主持華夏中文學校教務長論壇。(記者劉偉／翻攝)

華夏中文學校總校近日於網上舉辦教師培訓及學校管理研討年會，22所分校的352名老師和教務人員，以及紐約上州水牛城中文學校代表參加。會議主題為「同心求索，銳意創新」，內容包括華夏校長董事長論壇、教務長論壇、19場講座。

總校副總校長游牧主持年會，總校長張涼致辭回顧今年多項重大活動，感謝師生在疫情期間的支持與付出。

開幕式大會「雲」講座，暨南大學郭熙教授、紐約大學唐力行教授、哥倫比亞大學東亞系劉樂甯教授、北京余瑩老師擔任主講嘉賓。分別分享國際漢語教學疫情後的新趨勢、中文教師如何接受網路教學的挑戰、後疫情時代教學法和教學原則在中文教學中的運用，以及展示一堂示範課，讓老師們受益匪淺。

15位華夏老師在「雲分享」中，從不同年級、不同課題介紹自己的教學體會和成果。校長董事長論壇，教務長論壇則分享教學管理經驗。總校創意「雲相聚」活動，節目包括各校巡禮、總校活動光榮榜展示、頒獎、開心抽獎等。

年會也感謝金牌贊助-HAITOU GLOBAL，銀牌贊助-新州中國日主席林潔輝，銅牌贊助美東超市，郭洪寶、郭瑞堯的支援，以及AAF公司的長期合作。

華夏中文學校2020教師培訓及學校管理研討年會在網上舉行，352人參加。(記者劉...
華夏中文學校2020教師培訓及學校管理研討年會在網上舉行，352人參加。(記者劉偉／翻攝)
華夏中文學校2020教師培訓及學校管理研討年會15位老師分享經驗。（總校提供）
華夏中文學校2020教師培訓及學校管理研討年會15位老師分享經驗。（總校提供）
暨南大學郭熙教授、紐約大學唐力行教授、哥倫比亞大學東亞系劉樂甯教授以及北京余瑩老...
暨南大學郭熙教授、紐約大學唐力行教授、哥倫比亞大學東亞系劉樂甯教授以及北京余瑩老師受邀在大會上做主題演講。（總校提供）

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