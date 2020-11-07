華夏中校培訓年會 聚焦疫情後「雲教學」

游牧副總校長(左上一)主持華夏中文學校教務長論壇。(記者劉偉／翻攝)

華夏中文學校總校近日於網上舉辦教師培訓及學校管理研討年會，22所分校的352名老師和教務人員，以及紐約上州 水牛城中文學校代表參加。會議主題為「同心求索，銳意創新」，內容包括華夏校長董事長論壇、教務長論壇、19場講座。

總校副總校長游牧主持年會，總校長張涼致辭回顧今年多項重大活動，感謝師生在疫情 期間的支持與付出。

開幕式大會「雲」講座，暨南大學郭熙教授、紐約大學唐力行教授、哥倫比亞大學東亞系劉樂甯教授、北京 余瑩老師擔任主講嘉賓。分別分享國際漢語教學疫情後的新趨勢、中文教師如何接受網路教學的挑戰、後疫情時代教學法和教學原則在中文教學中的運用，以及展示一堂示範課，讓老師們受益匪淺。

15位華夏老師在「雲分享」中，從不同年級、不同課題介紹自己的教學體會和成果。校長董事長論壇，教務長論壇則分享教學管理經驗。總校創意「雲相聚」活動，節目包括各校巡禮、總校活動光榮榜展示、頒獎、開心抽獎等。

年會也感謝金牌贊助-HAITOU GLOBAL，銀牌贊助-新州中國日主席林潔輝，銅牌贊助美東超市，郭洪寶、郭瑞堯的支援，以及AAF公司的長期合作。