費城新冠確診率 單日衝至14%

費城因總統選舉開票，連日聚集大量示威群眾，恐惡化疫情。(美聯社)

賓州 6日報告3384新增新冠病例，費城 增742例，雙雙創下疫情 爆發以來的最高紀錄。費城當日檢測確診率高達14%，是流行病學家認為疫情失控界限值5%的三倍。市府通過決議延長欠租禁驅逐令至年底，在此期間房東不可驅逐房客。

市衛生局長Thomas Farley指出，費城連續兩周創下平均日增病例數量新高，從9月至今已翻了四倍，新增病例覆蓋所有年齡層；費城目前染疫住院人數267，9月僅有約90人，「目前也許是費城最危險的時刻。」

賓州單日新增病例也再次創新高，染疫住院人數達1599人，其中351人在重症病房。衛生廳指大多住院者為65歲以上，但19至24歲是新增病例規模最大的群體，占賓州東南部總患者數的11%、中北部的20%。

衛生局報告的案例，包括一名女子參加親友婚禮感染，回家後傳染給兒子，導致後者死亡；一名在兒童看護中心上班的女子，則參加一個五人好友聚會，最終四人確診，導致整個日托中心成員需要隔離；一名女子參加葬禮染疫，返回工作崗位後傳染五名同事、兩個朋友和五名家庭成員。

Farley提醒民眾時刻保持警惕，應假設包括自己在內的所有人都攜帶病毒，「隨著天氣轉冷，更多室內活動增加，疫情可能會更糟，能在家就在家。」

費城市政府並未宣布防疫新規，但重申所有人應在室內戴口罩。根據衛生局觀察統計，目前只有75%費城居民在商店內戴口罩。