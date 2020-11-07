又傳疫情 新州安養院一周7病歿

新州安養院陸續再傳染疫數字。(美聯社)

長期護理機構是新州疫情 熱點地區，州衛生廳最新紀錄顯示，北部多家安養院近期有住戶染疫死亡，工會指責安養院未能保護護理人員和住戶的健康安全。

位於Paramus的Dellridge Health & Rehabilitation Center本周有七人染疫死亡，該機構近期主動報告28名住戶和11名員工感染；而在此之前，該機構已經有近四個月未發現新增病例。韋恩市(Wayne)Regency Gardens Nursing and Post-Acute Rehabilitation Center報18名住戶和六名員工染疫。

護理人員工會1199SEIU United Healthcare Workers East副主席Leilani Montes指安養院管理層拒絕支持一線護理人員，包括不提供應急方案、沒有員工檢測 規定、培訓紀錄錄，並單方面停止危險加給。

長期護理機構是新州疫情的重災區，並在疫情期間暴露出人手不夠等問題。議會上月通過法案，要求護理機構必須滿足最低人員配置，一名護理人員白天最多只可負責八名住戶，夜間則是14人。

新州6日公布2199例新增新冠確診，第三次單日確診超過2000大關，13人死亡。埃塞克斯(Essex)、博根(Bergen)和百賽克(Passaic)三郡日增超200；哈德森(Hudson)、密德薩斯(Middlesex)超150。