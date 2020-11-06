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賓州、費城新增確診 雙破疫期紀錄

記者謝哲澍／新澤西州報導
(美聯社)
(美聯社)

賓州6日報告3384新增病例，費城報告742新增病例，雙雙創下疫情爆發以來的最高紀錄。費城當日檢測確診率高達14%，是流行病學家認為疫情無法控制界限5%的三倍。市府通過決議延長禁驅逐令至年底，在此期間房東不可驅逐房客。

費城市衛生局長Thomas Farley指出，費城連續兩周創下平均日增病例數量新高，從9月至今已翻了四倍，新增病例覆蓋所有年齡層；費城目前染疫住院人數267，而在9月時僅有大約90人，「目前也許是疫情爆發以來費城最危險的時刻。」

全賓州範圍內，3384新增病例創新高，染疫住院人數也達到1599人，其中351人在重症病房。衛生廳指大多住院者為65歲以上，但19至24歲者是新增病例規模最大的群體，佔據賓州東南部總患者數的11%、中北部的20%。

衛生局報告的案例，包括一名女子參加親友婚禮感染，回家後傳染給兒子，導致後者死亡；一名在兒童看護中心上班的女子，則參加一個5人好友聚會，最終4人確診，導致整個日托中心成員需要隔離；一名女子參加葬禮染疫，返回工作崗位後傳染5名同事、2個朋友和5名家庭成員。

Farley提醒民眾時刻保持警惕，應假設包括自己在內的所有人都攜帶病毒，「隨著天氣轉冷，更多室內活動增加，疫情可能會更糟：不要聚會、不要舉行寶寶派對，能在家就在家。」

費城市政府並未宣布防疫新規，但重申所有人應在室內佩戴口罩。根據衛生局觀察統計，目前只有75%費城居民在商店內佩戴口罩。

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