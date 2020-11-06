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費城精障男遭警擊斃錄像 市府公開

記者謝哲澍／新澤西州報導
圖為死者小華萊士。(家屬提供)
圖為死者小華萊士。(家屬提供)

費城市政府4日晚公開精神異常27歲非裔男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)因拒絕棄刀遭警察開槍擊斃事件的警察隨身錄影，及911報案電話錄音。檢察官Larry Krasner為政府未能保護小華萊士而道歉，呼籲民眾保持冷靜，「騷亂和更多破壞於事無補」。

根據錄影，警察與小華萊士接觸時間不到一分鐘，當時後者持刀向警察走來，旁人曾喊叫「不要！」和「他有精神問題」。警察不斷重複要求他放下武器，在開槍約四秒鐘前，一名警察說「射擊」(get him)，隨後兩人連開14槍。

視頻中隨後傳來小華萊士母親的尖叫，「你們殺了我的兒子！」 市長肯尼承認錄影暴力、給人帶來創傷、引發憤怒。

911錄音電話則顯示，一名鄰居首先致電要求派出警察處理「隔壁有人在與父母打架」。隨後小華萊士的妹妹再次報警，「我的哥哥一直在打母親和父親，我只能在旁邊尖叫，他們之前報警了，但是警察還沒來。」

她向接線員表示小華萊士沒有武器，有過犯罪紀錄且正在假釋期，「我父親頭暈，母親有高血壓，他們都在尖叫。」接線員則表示警察已出發，要求她保持線上不要掛斷，但她仍在五分鐘後掛斷了電話。

警察局長Danielle Outlaw公開兩名涉事警察姓名，為26歲的Thomas Munz Jr.以及25歲的Sean Matarazzo；兩人分別在2017、2018年加入警隊，負責第18區的治安。目前警方和檢方都在繼續調查，不排除對兩名警察提起刑事指控。

費城警察工會主席John McNesby則在聲明中抨擊市長肯尼錯誤責怪警察，稱持刀者對警察人身安全造成威脅，兩名當事警察做出了正確的應對。

警方公布事件現場錄影。(錄影截圖)
警方公布事件現場錄影。(錄影截圖)

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