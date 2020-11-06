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新州12萬小商家 獲聯邦70億「疫」注

記者謝哲澍／新澤西州報導
聯邦小商業管理署鼓勵商家申請紓困貸款。(美聯社)
聯邦小商業管理署鼓勵商家申請紓困貸款。(美聯社)

聯邦小商業管理署(U.S. Small Business Administration，SBA)近日統計顯示，約12萬新州小型商家，已在疫情期間申請並獲得超過70億元經濟損失災害貸款(Economic Injury Disaster loans)。

SBA大西洋區域業務經理Steve Bulger指新州小型商家積極申請並尋求幫助，這些貸款幫助商家支付員工薪水和福利，在保持開業的情況下讓所有人共度難關。

經濟損失災害貸款與傳統商業貸款類似，但利息更低，開放給500人以下的雇主申請。小企業的貸款利息為3.75％，非營利組織的貸款利息為2.75％。此外，為提升企業還款能力，減少負擔，SBA提供長期還款優惠，最長還款期限為30年。

全美範圍內，自疫情爆發以來總共350萬小型商家申請該貸款，發放總額1920億元。貸款申請截止日期為2020年12月16日，申請及更多資訊可上網：http://www.sba.gov/coronavirus。如有疑問或需要協助，可以撥打SBA服務熱線：800-6592955，或者發郵件至：[email protected] ，有聽力障礙的民眾可撥打800-8778339。

完整申請資料需要寄送至：U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155。

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