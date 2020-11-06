新州單日增2104例確診 半年新高

新州校園疫情有惡化趨勢。(美聯社)

新州 5日公布2104例新增新冠確診，六個月來首次單日確診超過2000大關；單日12人死亡，染疫住院人數1224，也創下四個月以來的新高。州長墨菲表示很可能即將收緊防疫措施，正審查各項數據，很顯然必須要採取一些行動，不排除很快就發布新規。

衛生廳公布24名師生在校園內確診感染，使本學年校園傳播病例達到146例。發生校園傳播的包括肯登郡(Camden)內三校、博根郡(Bergen)兩校、華倫郡(Warren)兩校以及薩賽克士(Sussex)郡三校。基於隱私考慮，衛生廳不公開相關學校和染疫詳情，但表示目前校園依舊安全。

新州十個郡單日新增超過100例，檢測確診率在周末一度達到7.74%。衛生廳長Judith Persichilli表示將繼續監控疫情 熱點，包括確診率飆升至12.4%的紐瓦克(Newark)。該市此前已宣布宵禁，所有餐廳堂食和非必要商業必須在晚間8時前關閉。霍布肯(Hoboken)市議會4日通過決議，對該市超過25人以上的室內大型聚會舉辦者罰款，最高可達1000元。

Persichilli表示，追蹤新州新增病例時，大多在不同日常場所感染，包括居民自己家中，而非單一大規模聚集，因此日常防疫及保持社交距離仍非常重要。

為控制監獄 疫情，新州5日釋放2261名囚犯，占總囚犯數15%。新州監獄也是疫情爆發後的熱點，統計指目前有52名犯人染疫死亡，新州隨後通過釋放服刑者法案，部分監獄則開始對所有犯人進行檢測。