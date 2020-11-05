新州校園傳播升級 近150師生染疫

(美聯社)

新州 5日公布2104例新增新冠病毒感染確診病例，6個月來首次單日確診超過2000大關；單日12人死亡，染疫住院人數1224，也創下4個月以來的新高。衛生廳公布24名師生在校園內確診感染，使本學年校園傳播病例達到146例。

根據衛生廳報告，發生校園傳播的包括肯登郡(Camden)內3校、博根郡(Bergen)2校、華倫郡(Warren)2校以及薩賽克士(Sussex)郡3校。處於隱私考慮，衛生廳不公開相關學校和染疫詳情，但表示目前校園依舊安全。

州長墨菲5日表示很可能即將收緊防疫措施，「我們正在審查各項數據，很顯然必須要採取一些行動，不排除很快就頒佈新規，所以請容忍我們。」

新州10個郡單日新增超過100例，檢測確診率在周末一度達到7.74%。衛生廳長Judith Persichilli說新州將繼續監控疫情 熱點，包括確診率飆升至12.4%的紐瓦克(Newark)。該市此前已宣布宵禁，所有堂食餐廳(dine-in restaurants)和非必要商業(non-essential businesses)必須在晚8時前關閉。

Judith Persichilli表示，在追蹤新州新增病例時，大多在不同日常場所感染，包括居民自己家中，而非單一大規模聚集，因此日常防疫及保持社交距離仍非常重要。

霍布肯(Hoboken)市議會4日通過決議，對該市超過25人以上的室內大型聚會者進行罰款，最高可達1000元。市政府希望此舉在即將到來的節日季，防止人們大規模聚集引發疫情升級。

為了控制監獄 疫情，新州5日釋放2261名囚犯，佔據總囚犯人數的15%。新州監獄也是疫情爆發後的熱點地區，統計稱目前有52名犯人染疫死亡，新州隨後通過釋放服刑者法案，部分監獄則開始對所有犯人進行檢測。