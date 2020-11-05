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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

再締紀錄 新州首位亞裔眾議員金安迪 連任成功

記者謝哲澍／新澤西州報導
圖為金安迪與其二子。(取自推特)
圖為金安迪與其二子。(取自推特)

新澤西州首位亞裔國會眾議員金安迪(Andy Kim)以約55％得票率，宣布連任成功，擊敗共和黨對手David Richter，也是該選區首位民主黨議員成功連任。本次新州國會選區中，所有尋求連任者都戰勝挑戰者。

金安迪於確認選區所屬的博林頓、海洋郡有足夠的郵寄選票已計票，總開票數逾75％後，宣布勝選。該選區長期支持共和黨，2018年金安迪以4000票差距翻轉。同年博林頓郡地方選舉，民主黨首次執政。

金安迪是前總統歐巴馬任內的國安助理，進入國會後競選募款累計400萬元，在新人中表現出色，也獲得州長墨菲支持。他是國會新冠疫情小組成員，政見包括優先照顧社區小商家。

2018年，共和黨競選文宣曾嘲笑其族裔背景而引發關注。共和黨此次全力想搶回該選區，對手批評他非真心支持跨黨派合作，而是國會議長波洛西的應聲蟲。

此外，新州國會參議員布克(Cory Booker)連任。更換黨派後的第二選區國會眾議員範德魯(Jeff Van Drew)3日晚宣布勝利，但因差距過小，對手暫未認輸。

範德魯在2008年到2018年，一直是民主黨於該選區的眾議員。由於反對彈劾總統，去年12月轉黨，獲得川普的支持，並在共和黨全國代表大會上演說，成為全美焦點人物。

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