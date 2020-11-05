全美最嚴限塑令 新州州長簽署

州長簽署限塑令，2022年上路。(記者謝哲澍／攝影)

州長墨菲4日簽署號稱全美最嚴的限塑令，全面禁止商店為顧客提供塑膠袋、紙袋和保麗龍容器(Styrofoam or polystyrene foam)，也成為全美首個同時限制商店使用塑膠袋和紙袋的州。新規將於2022年5月生效。商家違規首次將被警告，第二次罰款1000元，三次及以上每次罰5000元。

新規禁止面積2500呎以上的商店和餐廳為顧客提供上述製品，且規定商家只有在顧客詢問時才可提供塑膠吸管；有關塑膠吸管的規定將於2021年11月先行生效。

例外者包括，包裝生肉的塑膠袋、保麗龍生肉盤(Polystyrene butcher trays)、小型生鮮產品(loose items like produce)、寵物店內的魚類和昆蟲、乾洗店套衣袋、報紙包裝袋、處方藥袋子等塑膠袋，商家可繼續提供。

新規也要求環保廳設立塑膠製品顧問委員會(Plastics Advisory Council)監管執行。所有罰款將被存入社區清潔計畫基金，用於支付新州 的清潔。為協助居民適應，將連續三年每年撥款50萬元宣導和發放免費環保袋。

新州食品理事會(New Jersey Food Council)主席Linda Doherty指，禁紙袋條款非常重要，否則商家和消費者將簡單地從用塑膠袋換成紙袋，無法達成垃圾減量。

美國 森林與紙業協會(American Forest & Paper Association)政府事務主任Abigail Sztein則說，限塑令加入禁紙袋條款「簡直是沒事找事」，與塑膠袋不同，紙袋極易回收分解並再次使用。