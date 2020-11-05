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新州娛樂大麻合法化 公投過關

記者謝哲澍／新澤西州報導
超過60%的選民支持，新州娛樂大麻合法化公投過關。(美聯社)
超過60%的選民支持，新州娛樂大麻合法化公投過關。(美聯社)

新州今年三項公投議題全數過關，包括娛樂大麻合法化，也成為全美第12個合法化的州。官員提醒，由於相關規定立法還需要時間，想要嘗試者仍需等待數月。

超過60%的新州選民支持娛樂大麻合法化，與此前的民調結果一致，也讓業者歡欣鼓舞。新州大麻行業聯盟(New Jersey Cannabusiness Association)主席魯德(Scott Rudder)說，公投通過是各方多年努力的成果。

根據公投內容，新州通過修憲的方式使21歲以上居民能夠合法使用大麻(cannabis)。州議會必須制定大麻相關法律，並設立新的大麻規則委員會(Cannabis Regulatory Commission)來監管有關種植、運輸和販賣的規定和稅制。

新州華裔社區大多反對大麻合法化。公投結果在新州各微信群中引發討論，許多人擔憂孩子會受此風氣影響。侯曉峰表示，華人能做的就是自覺遠離毒品，「大麻若氾濫，不知道學校怎麼保證孩子不接觸。」

阿斯伯瑞公園報(Asbury Park Press)此前社論稱，娛樂大麻合法化後，阿斯伯瑞公園市很可能成為新州的「大麻之都」。該市市長摩爾(John Moor)最早支持娛樂大麻合法化，且當地的娛樂、先鋒派文化氣氛濃厚。

其他公投議題，超過75%新州選民同意給予和平時期退役軍人與戰時相同的州稅減免；近60%贊同當普查數據暫未揭曉時，自動推遲修法選區重新劃分(legislative redistricting)。

新州娛樂大麻合法化公投過關，成為全美第12個合法化的州。(美聯社)
新州娛樂大麻合法化公投過關，成為全美第12個合法化的州。(美聯社)

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