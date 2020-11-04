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新州州長簽署全美最嚴限塑令

記者謝哲澍／新澤西州報導
(網路圖片)
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新州州長墨菲4日簽署號稱全美最嚴的限塑令，全面禁止商店為顧客提供塑膠袋、紙袋和保麗龍容器(Styrofoam or polystyrene foam)。新規將於2022年5月起開始施行，為了幫助新州居民適應，新州將連續三年每年撥款50萬元進行普及和免費發放環保袋。

新規限制面積在2500平方呎以上的商店和餐廳為顧客提供上述塑膠製品，且規定商家只有在顧客詢問時(upon request)才可提供塑膠吸管；有關塑膠吸管的法令將於2021年11月先行生效。

新規設置一系列特例，包括包括生肉的塑膠袋、保麗龍生肉盤(Polystyrene butcher trays)、小型生鮮產品(loose items like produce)、寵物店內的魚類和昆蟲、乾洗店套衣袋、報紙包裝袋、處方藥袋子等均為例外，商家可繼續提供。

該法案此前在眾議會以48：24過關，參議會則是26：12；如商家違規則首次將被警告，次犯處以1000元罰款，三次及以上屢犯則每次處以5000元罰款。

新規也要求環保廳設立塑膠製品顧問委員會(Plastics Advisory Council)，監管新規及相關事務的執行。所有罰款將被存入清潔社區專案基金(Clean Communities Program Fund)，用於支付新州的清掃費用。

新州也成為全美首個同時禁止塑膠袋和紙袋的州。新州食品理事會(New Jersey Food Council)主席Linda Doherty指，禁紙袋條款非常重要，否則商家和消費者將簡單地從用塑膠袋換成紙袋，無法達成法案減少一次性用品的宗旨。

美國森林與紙業協會(American Forest & Paper Association)政府事務主任Abigail Sztein則說，限塑令加入禁紙袋條款「簡直是沒事找事」。他指出與塑膠袋不同，紙袋極易回收分解並再次使用。

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