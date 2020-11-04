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費城投票排長龍 惡作劇報案頻傳 檢警待命

記者謝哲澍／綜合報導
賓州等地3日投票站外大排長龍。(美聯社)
賓州等地3日投票站外大排長龍。(美聯社)

賓州是大選關鍵州，3日投票火爆，費城等市鎮投票站，多處出現排隊長龍。由於擔心川普支持者騷擾選民及選務人員，市府安排近百名助理檢察官、執法人員的專責單位，但至傍晚共收到52起報案，47件當場解決，並無重大違法事件。

檢方指，部分事件如未經同意拍攝他人、言語騷擾，許多是社交媒體惡意散佈謠言。約翰鎮(Johnstown)選舉義工者Wendy Penrose稱她被一名選民掌摑，因對方不理解臨時選票制度(provisional ballot)，情緒過於激動。

部分投票站外，由於排隊人數實在太多，投票者有各種方法打發時間，如捐款、使用APP冥想、盒式呼吸(box breathing)、訂購披薩、與家人和老朋友聊天、玩開合跳(Jumping jack)等，還有人在現場跳 起舞來。

在Warrington的Central Bucks High School，午餐時間投票站依然大排長龍。73歲的選舉義工Matt Hallowell說，當地投票狀況如此熱鬧，上一次還要追述到2008年歐巴馬首次競選總統時。

選舉專家指，因兩黨選民投票方式大相逕庭，今年選舉過程可能相當曲折。俄亥俄州立大學教授Edward B. Foley首次發布所謂「藍色移動」(blue shift)現象，即選舉日選票傾共和黨，郵寄選票則可能傾民主黨，導致計票過程由紅轉藍。

他建議選民耐心等待計票結果，讓計票系統正常工作，「沒有人作弊或試圖偷走競選結果，這只是競選系統的一個新特徵，我們目前還沒有具體的相關研究。」他認為在共和黨選民適應新投票方式後，所謂的「藍色移動」現象亦會發生改變。

密蘇里大學(University of Missouri-St. Louis)政治教授David C. Kimball指出，改變這一情況的方法，除了向選民普及計票方式外，「如果有足夠的資金和人力技術，開票速度加快，就能避免困惑的狀況。」

民眾打發排隊時間，現場起舞。(美聯社)
民眾打發排隊時間，現場起舞。(美聯社)

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