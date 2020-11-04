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「選舉疲勞」症狀多 你中招了嗎？

記者謝哲澍／新澤西州報導
處理選舉疲勞症候群，有人自得其樂。(美聯社)
處理選舉疲勞症候群，有人自得其樂。(美聯社)

經歷一場分裂的大選，許多人開始出現「選舉疲勞」(Voter fatigue)，慶幸「這一切終於結束了。」精神健康專家建議民眾盡量轉移注意力，學會「自我關心」(self-care)，減輕焦慮、擔憂、疲勞等負面情緒。

新澤西居民Toni Francis說，過去幾個月整個美國「就像是一場糟糕的鬧劇，迫不及待看到這一切結束。布里克(Brick)居民Cheryl R. Mueller說，疫情讓她比往年有更多時間來瞭解政治和大選，但也增加了辯論和爭吵。

在新州讀書群、同鄉會群甚至美食群，有關政治的討論也隨處可見。許多群主不得不立下群規要求成員不得發表或轉發有關政治和大選的內容，甚至踢出一些在群內爆發爭論和互罵的兩黨支持者。許多群主也苦不堪言，「這幾天下班了還要在群裡加班，希望大選結束就好了。」

精神健康執業社工Josie Oldham說，「選舉疲勞」確實存在，且會給人的精神帶來極大壓力，一些負面資訊甚至可能會影響人們之間的親密關係。他建議人們先設定底線，「我應該在這上面投入多少精力或時間？」

哈里斯堡精神健康專欄作家Ana White則指出，許多人的選舉疲勞可能會在大選後還持續很長的時間，甚至影響下一次選舉，「一些人因為一次糟糕選舉經歷，就再也不想參與投票和討論，這可能危及民主政治。」

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