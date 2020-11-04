華人看大選…從法治到疫情 考量大不同

前市議員梁智。(本人提供)

新州是深藍州，加上今年大選以郵寄投票 為主，現場投票將全部計為臨時選票(provisional ballots)，要到11月10日之後才開票，對總統選戰幾無影響。對於今年大選，本報採訪華人選民看法，摘錄如下：

安歌塢崖(Englewood Cliffs)前市議員梁智表示，與許多大陸背景的華人一樣，支持共和黨 是因為該黨派對於法律與秩序、減稅和小政府的主張，但也會有不少擔憂，包括總統的移民、外交(美中關係)和對微信的禁止等。

作為美國石油公司高管，梁智為川普 投票不僅出於政治原因，也看中共和黨相對寬鬆的能源開發政策，以及川普的安全、法律、地稅等政策有利於生意。他自稱總體保守右派，多年為共和黨投票，還是支持現任總統。

紐新執業律師朱建丞表示對白登瞭解不多，但毅然為他投票，「雖然並不是很情願，但沒有其他選擇。上一次是投給川普，這一次我把選票給了白登，因為我們需要一個新面孔帶來新氣象，尤其在現在所有事情都很糟糕的環境下。」

作為獲得投票權並不算久的新移民，朱建丞認為川普事實上貫徹了「美國優先」的承諾，是上任後行動最多的總統，但目前卻與大環境格格不入，「可能他犯了兩個錯誤：一個是對於疫情的懈怠，二是公共場合的發言不太穩重。前半段幹得還不錯。但後半段碰到金融危機加疫情，川普風格起到了反作用，民眾需要一個穩重親民的總統穩定信心，走出困境；而並不是一名個人風格濃烈，喜歡走鋼絲的總統。」