大華超市與Instacart合作 擴展雜貨配送服務即日起開始在全美各地門市啟動

為了能更全面地為客戶提供服務，並進一步擴展電子商務渠道，大華超市宣佈與北美線上雜貨購物的領導者-Instacart合作，以提升產品運輸送貨營運服務。通過這新的電子商務合作關係，客戶現在最快可以在一小時內，收到由最鄰近大華超市選購的雜貨生鮮產品。

大華超市行銷公關部總監Juliet Chen表示：『大華超市一直致力為客戶提供更加方便與輕鬆的購物體驗。 很高興能與Instacart合作，滿足消費者時下需求，將食品雜貨送達客戶府上。 這項新服務將使我們的服務更多樣化，並成功優化客戶購物體驗。』

大華超市深植於亞洲/國際雜貨市場，並深諳利用創新科技，成功節省客人的時間和金錢，客人現在不只能在店內，也可以在線上探索大華超市提供的豐富商品。通過此新的合作夥伴關係，Instacart客戶現在已可以在全美九個州的53個大華超市分店購買生鮮雜貨商品。

Instartcart副總裁Andrew Nodes表示: 『我們很高興與大華超市合作，讓客人能在舒適的家中購買喜歡的國際生鮮雜貨商品。』『當日送達服務已經變得至關重要，我們知道能讓

客戶在線購買到他們喜歡的零售商 所提供之商品是多麼重要。人們一直在尋找便利性和可靠性，我們很高興能擴展大華超市的服務，並幫助這家深受愛戴的零售商為他們服務的社群 進一步拓寬產品服務範圍。』

客戶可以通過https://www.instacart.com/99-ranch-market網頁或在手機打Instacart應用程式來開始購物。 客戶可以選擇其所在地區郵政編碼或城市並選取大華超市為欲選購的零售商，然後開始添加商品到網上購物車。線上付款後，Instacart購物專家將可以在當天客戶指定的時間範圍內送達，想提前購買並指定其他送達時間也非常方便。所有Instacart訂單均設置為『家門口交貨』，以遵守社交距離 的準則並確保客戶安全接收訂單。

目前共有600多種產品可在Instacart上選購，包括生鮮農產品、亞洲乾雜貨、肉類、海

鮮、散貨和冷凍食品。Instacart Express會員若一次購滿$35即可享無限次數免費送貨服務。更多訊息或立即開始購物，請訪問www.instacart.com。有興趣成為Instacart購物專家者請訪問https://shoppers.instacart.com/。