馨康成人日間醫療護理中心竭誠為耆老提供服務與支持

「馨康」寬敞明亮，環境優雅，全新設施

2020年，突如其來的新冠疫情 來勢洶洶。為確保耆老們的健康及生命安全，自疫情爆發至今，位於新州 南部菲力荷鎮（Freehold）的馨康成人日間醫療護理中心（Senior Comfort AMDC）以全新的服務方式為中心長者提供著持續性的醫療護理及關懷服務。

考慮到老年人屬於新冠病毒易感人群，且通常出行不便，馨康中心的工作人員每日會為耆老們提供送餐到府服務，降低他們外出感染病毒的機率。其配送餐食包括：牛奶、雞蛋、新鮮麵包、蔬菜、水果，以及一份熱氣騰騰的營養午餐。此外，每週工作人員還會專程前往當地的亞洲超市採購特色食品來豐富長者們的膳食。

更為重要的是，馨康中心對老人的身心健康格外重視。其專業護士一直堅守崗位，跟進每位老人的健康狀況，幫助預約醫生、電話翻譯，同時會將最新的衛生防護知識科普給老人，並耐心解答他們的各項疑問。持照社工則會及時幫助老人解決保險 問題，申請社會福利，以及翻譯信件等一系列生活難題。與此同時，馨康中心與其合作藥房達成緊密共識，工作人員除了定期送藥外，如有緊急情況藥房也會提供當日送藥服務，這為長者們的健康提供了堅實的保障。此外，工作人員深知枯燥的抗疫生活會讓許多長者感到不適，因此每天噓寒問暖的同時，也會為長者們打氣加油，並教授他們如何使用電子產品獲取時事資訊、聯絡朋友，豐富美好生活。

馨康成人日間醫療護理中心室外環境清幽，室內寬敞明亮，空氣清新宜人，配有全新現代化適老設施，可以為耆老們提供優質的醫療護理及日間照看服務。中心設有豐富的課程安排，喜樂的益智與文娛活動，是老人們日常學習及社交的重要窗口。與此同時，中心優渥的地理位置也為老人們問診及生活帶來極大便利。馨康鄰近Centra State Medical Center及各類專科診所，前往Freehold Raceway Mall、Walmart、Costco、Trader Joe's、ALDI、Marshalls、韓國超市、美東超市、州立公園等地僅10分鐘車程，可謂“黃金地段，旺中寧靜”。

馨康成人日間醫療護理中心全體工作人員祝願所有耆老平安健康！歡迎關注馨康，加入這個溫暖的大家庭！參加資格：持有新州白卡（Medicaid）的老人。中心地址：3 Paragon Way, Suite 150, Freehold, NJ 07728；華語服務專線：732-966-0333