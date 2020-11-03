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1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

華人看大選…反川和挺川的較量 杭特醜聞重擊民主黨

記者謝哲澍／新澤西州報導
新澤西華人聯合總會主席林潔輝。(本人提供)
新澤西華人聯合總會主席林潔輝。(本人提供)

投票日前夕，本報訪問已提早投票的社區華人，談支持對象及對選情看法，摘錄如下：

無黨派人士、新州製藥行業資深專家李建新，在美國生活了20多年，2016年曾投票支持川普。但今年轉投白登。他指今年大選實質上是反川和挺川的較量，作為總統和重要國際領導人，川普個人品格的缺陷在這場危及美國和全球的新冠疫情下被赤裸裸地放大，「他對美國和世界的惡劣影響是災難性的，對美國民主制度和普世價值的威脅觸及了許多人的底線，反川同盟跨越了黨派意識、種族、性別、宗教、意識形態、行業。」

李建新認為紐約和波特蘭出現的騷亂，說明現任共和黨總統於事無補，「川普連任不可能改變社會撕裂現狀。作為溫和派，白登上台有助於緩和社會矛盾。」

新澤西華人聯合總會主席林潔輝認為，大選前夕白登之子杭特的醜聞等一系列事件，對民主黨是重大打擊，「華人很重視人品、道德和清廉。」

作為新州中國日主席，林潔輝與丈夫嚴欣鎧長期參與社區和基層政治，不僅每年參與投票，也是摩利斯郡委員會共和黨委員。儘管支持共和黨，但她對川普此次的競選策略並不贊同，「他的對華政策、很多抨擊言論，使他少了很多選票和來自華人社區的支持。」

新州製藥行業專家李建新。(本人提供)
新州製藥行業專家李建新。(本人提供)

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