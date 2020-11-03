350萬新州人已投票 現場投票難撼大局

新州郵寄選票3日仍可經由投遞箱投出。(美聯社)

新州 州長墨菲2日宣布，郵寄投票 已收到超過350萬張選票，達到2016年大選時新州總票數的90%。由於今年新州現場投票將全部計為臨時選票(provisional ballots)，意味著這些選票將要到11月10日之後才開票 ，而屆時總統和一些地方選戰很可能早已落幕。

墨菲呼籲目前新州選民手中的郵寄選票若還未寄出，則應通過投遞箱(drop boxes)或3日親自至選舉委員會(Board of Elections)辦事處投票。他駁斥新州禁止現場投票的傳言，「不要相信這種說法，你依然可以去現場投票。」

然而為了防止重複投票，新州所有當日現場投票者都將計為臨時選票，於所有郵寄選票清點完之後才開票，將在大選日七天後進行，即11月10日。歷史上幾乎所有總統選戰都在此之前揭曉，地方選戰如無程序問題或票數極為接近，屆時也已基本塵埃落定。

在被問到大選日當晚是否會公布臨時選票數量時，墨菲表示他和幕僚都無法立即給出答案。首席顧問Parimal Garg則表示目前計票情況良好，預計大選日當晚就能揭曉結果。

眾議會少數黨領袖巴姆尼克(Jon Bramnick)抨擊墨菲所制定的投票政策令人困惑，指此舉如同禁止現場投票。眾議員Tom Malinowski在推特上回覆，「任何想去現場投票的人，都可以這麼做。」