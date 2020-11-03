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防選後騷亂 大西洋城店家木板封門

記者謝哲澍／新澤西州報導
大西洋城店家用木板封門。(取自社交網站)
大西洋城店家用木板封門。(取自社交網站)

今年或許是美國歷史上最分裂的一場大選，為了應對大選後可能出現的騷亂，大西洋城(Atlantic City)的商家嚴陣以待：他們用木板封鎖了店門，防止騷亂中或將出現的打砸搶燒。

大西洋城市長斯莫爾(Marty Small)證實這一情況，稱並非好現象，但「人們希望保護自己的投資」。他表示經過今年6月佛洛依德事件引發的大規模騷亂後，大西洋城被砸的商家都心有餘悸，希望對可能出現的騷亂提前準備。

在著名的Tanger Outlets，Forever 21、Coach、Famous Footwear和Guess等商家已用木板封門，其他Atlantic Avenue上的地方小店則照常營業。斯莫爾說他致電過商場經理，認為大選夜不會有騷亂，但後者並未接受媒體採訪。

除了與大選相關的抗議外，費城精神異常27歲非裔男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)因拒絕棄刀遭員警開槍擊斃事件，引發非裔社區騷動、暴徒連日趁亂砸搶商店。

儘管還未蔓延至大西洋城，但費城市長與死者家屬此前發布共同聲明，案發當日911報案錄音、警員現場隨身錄像，將於選舉後的11月4日公布，也讓附近市鎮擔憂屆時騷亂升級。

當地警方發言人Kevin Fair說，警方理解商家的擔憂，一些商家曾來電詢問大選後的示威安排，「我們將時刻監控選舉過程，如果有大規模活動或抗議示威，也將保證和平進行。」大西洋城警方曾在6月的騷亂中逮捕17人，此後又追加起訴95人。

大西洋城店家用木板封門。(取自社交網站)
大西洋城店家用木板封門。(取自社交網站)

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