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新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

費城市長籲耐心、信心等開票 提醒勿信謠言、勿懼威脅

記者呂賢修╱綜合報導
費城市府呼籲選民以耐心、信心等待計票結果。(美聯社)
費城市府呼籲選民以耐心、信心等待計票結果。(美聯社)

賓州是今年大選最主要的決勝州之一，選前最後一天，川普、彭斯、白登、賀錦麗均在此分頭催票。川普當日指白登在賓州獲勝，只能靠作弊，發動支持者監票。不放棄非洲裔選票之餘，他也以庇護城、削減警力、縱容暴徒等暗批費城上周發生警察執法致死，暴動導致宵禁。擔心大選日事端再起，市長肯尼周一發出公開信，呼籲選民以耐心、信心等待開票結果。

肯尼指，費城是賓州最大的戰場，也是民主黨重要票源。雖然有各種廣告、脫口秀、造勢活動，選舉最終仍有賴公正公平，面對各種無憑據批評選舉不公的謠言，包含計票舞弊、選票造假等，市府都將捍衛到底。

信中呼籲民眾舉報企圖影響選舉的罪行，也提醒，投票站早7時至晚8時開放，因防疫規定，當天預計大排長龍，加上郵寄選票周二早才能開始計票，但因數量過多，恐需數日才能計算完畢，周二晚間可能不會有結果，需要耐心等待。得票領先者可能一再轉變，但絕不是作弊。如果候選人陣營訴諸法院挑戰計票結果，更應有心理準備會延宕數周。

川普總統鼓勵支持者到投票站監督，但依法只有經認證、市府核准的兩黨監票員有權進入監票。任何對投票、計票者的挑釁、威脅，包含硬闖投票站，均不予容忍。

美國新聞學會 (American Press Institute) 資助，費城詢問報推出多語言選舉須知網頁，包含查詢投票站、使用投票機、身分證件、選票樣本、防疫須知等，網址：https://bit.ly/3lBLWeg。

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