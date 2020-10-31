費城又傳警施暴 小華萊士槍案錄像「選後公布」

圖為30日國民兵於費城市府外警戒。(美聯社)

費城 精神異常27歲非裔 男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)因拒絕棄刀遭警察 開槍擊斃事件，引發非裔社區騷動、暴徒連日趁亂砸搶商店，周五晚再次實施宵禁，州長宣布緊急狀態，國民兵於市中心要道駐防。總統候選人川普、白登本周末至周一在賓州、費城將舉辦多場造勢。費城市長與死者家屬30日發布共同聲明，案發當日911報案錄音、警員現場隨身錄像，將於選舉後的11月4日公布。

除上述槍擊事件，當地另有一起警察施暴事件引起關注。28歲的女子Rickia Young控告市府，指她27日淩晨在Chestnut Street被警察從車內拖出毆打，車上當時還有她的兩歲孩子在過程中受傷。費城警方稱正進行內部調查。

委任律師Kevin Mincey指，錄像顯示當時至少15名警察包圍Young所駕駛的SUV，打破窗戶並將她和另一名乘客拖出車外暴力毆打，導致她多處受傷。視頻也顯示警察從後座將其2歲孩子帶出，導致孩子頭上出現瘀青。

Mincey稱Young的孩子當晚遲遲難以入睡，於是她帶著孩子駕車出門去接16歲的侄子，希望孩子能夠在車上入眠。在遇到警方路障時，Young試圖調頭卻被警察包圍，與16歲侄子一同被拖出車外毆打，隨後被戴上手銬載送至位於7街的警方總部，期間與自己的孩子分離。

法院檔案顯示最終警方未對Young提出任何指控，也未回應媒體要求公開隨身錄影的要求。美國警察同業會(Fraternal Order of Police)29日上傳警察抱著孩子的照片，稱這名孩子在費城騷亂中被丟失，「費城警方當時唯一在意的事，就是保護這個孩子的安全。」

同業會在收到媒體詢問30分鐘後刪除了該文章，並拒絕回應媒體質詢。律師Riley H. Ross III對此感到憤怒而又不可思議，「難以置信一些發誓保護居民的人做出如此舉動，隨後還謊稱他們是唯一能保護我們的人。」