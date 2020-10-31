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要求學校教育多元、包容 新州法案過關

記者謝哲澍／新澤西州報導
州眾議會通過法案，要求公校設歧視與包容相關課程。圖為今夏「黑人命也是命示威」。(美聯社)
州眾議會通過法案，要求公校設歧視與包容相關課程。圖為今夏「黑人命也是命示威」。(美聯社)

州眾議會29日投票通過兩項教育法案，要求公立高中設多樣性與包容性課程(diversity and inclusion instruction)；中學社會研究課(social studies)包含種族歧視和社會正義的內容。

根據法案，多樣性與包容性課程將於2021-22學年在公校9至12年級設立。法案由眾議員Carol Murphy提出，她表示許多學生在如今的大環境下面臨挑戰和煩惱，無論他們的族裔、文化、性別或經濟狀況，「如果希望社區平等包容，應從教育開始。」

共和黨眾議員韋伯(Jay Webber)同意學校應有包容與平等教育，但擔心學校無意間向青少年傳遞偏見(unconscious bias)，「這是提醒部分青少年他們有偏見、頑固且不自知；又告訴另一群人他們其實是受害者。」

韋伯認為這樣的教育非常令人擔憂，並指目前公校已有包容性課程，比如社會正義課程中有關馬丁路德金的內容等，「應該教獨立宣言：所有人生而平等。只有價值觀正確，學校才能公平處理校內的種族歧視與偏見。」

民主黨眾議員Angela McKnight則表示，僅教授馬丁路德金、奴隸制和林肯等內容已經不夠，「一直學習這些內容，但歧視與偏見依然存在。」共和黨眾議員Brian Bergen也投贊成票，認為教學內容應與時俱進。

另一項備受爭議的課程是新州公校將從2020-21學年開始，開設有關同性戀和變性者的政治、經濟和社會貢獻的課程，其中也包括殘障人士。這項法案去年已由州長墨菲簽字，首批12所學校將作為試點計畫使課程順利展開。

開設課程的試點學校大多為中學，包括華裔學生較多的Highland Park School和Millburn Middle School，以及Dr. Martin Luther King Jr. Middle School in Asbury Park、Forrestdale School in Rumson、Haddon Heights Junior-Senior High School、Arts High School in Newark、Pinelands Regional Junior High School in Tuckerton。

種族歧視 眾議員 教育

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