要求學校教育多元、包容 新州法案過關

州眾議會通過法案,要求公校設歧視與包容相關課程。圖為今夏「黑人命也是命示威」。(美聯社)

州眾議會29日投票通過兩項教育 法案,要求公立高中設多樣性與包容性課程(diversity and inclusion instruction);中學社會研究課(social studies)包含種族歧視 和社會正義的內容。

根據法案,多樣性與包容性課程將於2021-22學年在公校9至12年級設立。法案由眾議員 Carol Murphy提出,她表示許多學生在如今的大環境下面臨挑戰和煩惱,無論他們的族裔、文化、性別或經濟狀況,「如果希望社區平等包容,應從教育開始。」

共和黨眾議員韋伯(Jay Webber)同意學校應有包容與平等教育,但擔心學校無意間向青少年傳遞偏見(unconscious bias),「這是提醒部分青少年他們有偏見、頑固且不自知;又告訴另一群人他們其實是受害者。」

韋伯認為這樣的教育非常令人擔憂,並指目前公校已有包容性課程,比如社會正義課程中有關馬丁路德金的內容等,「應該教獨立宣言:所有人生而平等。只有價值觀正確,學校才能公平處理校內的種族歧視與偏見。」

民主黨眾議員Angela McKnight則表示,僅教授馬丁路德金、奴隸制和林肯等內容已經不夠,「一直學習這些內容,但歧視與偏見依然存在。」共和黨眾議員Brian Bergen也投贊成票,認為教學內容應與時俱進。

另一項備受爭議的課程是新州公校將從2020-21學年開始,開設有關同性戀和變性者的政治、經濟和社會貢獻的課程,其中也包括殘障人士。這項法案去年已由州長墨菲簽字,首批12所學校將作為試點計畫使課程順利展開。

開設課程的試點學校大多為中學,包括華裔學生較多的Highland Park School和Millburn Middle School,以及Dr. Martin Luther King Jr. Middle School in Asbury Park、Forrestdale School in Rumson、Haddon Heights Junior-Senior High School、Arts High School in Newark、Pinelands Regional Junior High School in Tuckerton。