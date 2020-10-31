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新州300萬人已投票 將創歷史新高

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州今年大選投票人數有望破紀錄。(美聯社)
新州今年大選投票人數有望破紀錄。(美聯社)

大選日臨近，新州州長墨菲報告稱超過300萬選民已投票，達到2016年投票數量的76%。由於今年大選投票數量幾乎肯定達到歷史新高，國民兵已開始協助計票至11月20日，而有所有臨時宣誓票(provisional ballots)將於郵寄選票之後清點。

新州提早投票數29日突破300萬大關，而2016年大選新州的投票總數為395萬餘票。約240名國民兵本周開始幫助新州18個郡計票，只有摩利斯(Morris)、杭特登(Hunterdon)和五月岬(Cape May)三郡拒絕幫助。國民兵今年初選時，也曾派120人協助七個郡計票。

除總統大選，新州今年選舉最受關注的是三項公投表決：是否修憲允許娛樂大麻合法化；是否給予和平時期退役軍人與戰時相同的州稅減免；當普查數據暫未揭曉時，是否自動推遲選區重畫修法。

根據Brach Eichler Cannabis Poll的最新民調，65%註冊選民支持新州通過娛樂大麻合法化。新州選舉執法委員會(Election Law Enforcement Commission)統計，正反雙方倡議團體已投入210萬元試圖說服新州選民，使該問題成為新州歷史上花費最高的公投之一。

新州 投票 國民兵

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