登機前快篩 聯航紐瓦克機場試點

美聯航推出登機前快速檢測試點計畫。(記者謝哲澍╱攝影)

聯合航空公司(United Airlines)將在下月從紐瓦克國際機場 ，飛英國倫敦的航班登機前，為旅客進行免費快速新冠抗體檢測 ，10至15分鐘內揭曉結果，確保所有登機者都是陰性。如果試行順利，聯航希望逐漸推廣至其他航線，加強旅客搭乘飛機的信心。目前紐約 拉瓜地亞等機場也為旅客提供免費、非強制性的抗體檢測。

此外，紐新航港局(Port Authority)本周也宣布一系列強制措施，從11月2日(周一)起，所有旅客必須戴口罩，包括機場、 紐新鐵路(PATH)列車和車站等，否則將面臨50元罰款。

美聯在加州飛往夏威夷的航班首次進行測試，成效良好，因此將於紐瓦克11月16日和12月11日兩趟飛往倫敦的航班中再次嘗試。

聯航使用的檢測試劑名為BinaxNow，由Abbott Laboratories研發製造，將由Premise Health在候機室的聯航等待室操作。除了兩歲以下幼童外，所有旅客都必須接受檢測，不願受測者可搭乘其他航班。

新冠疫情重創紐新航空業，美國航空行業機構「Airlines for America」統計顯示，紐新州是全美飛行次數減少最多的州。新州7月起飛航班比去年同期減少67%，全美第二；紐約減少70%。