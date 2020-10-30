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護示威權 費城禁警使用催淚彈、胡椒噴霧

記者謝哲澍／綜合報導
圖為近日西費城因警察執法致死引發示威。(美聯社)
圖為近日西費城因警察執法致死引發示威。(美聯社)

費城非裔男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)之死引發的騷亂還在繼續，市議會29日以14：3通過一項決議，禁止執法者對示威人群用催淚彈、橡皮子彈和胡椒噴霧，以保護示威者的憲法第一修正案權利。市長肯尼已表態支持。

法案由市議員金海倫(Helen Gym)發起，她指公眾示威抗議與公共安全並不衝突。共和黨市議員吳勝鎬(David Oh)則認為警方用催淚彈驅散不肯撤離的占道示威者是合理的，即使周邊居民遭到誤傷，「被催淚彈影響，也好過被人縱火燒屋。」

吳勝鎬的發言被其他議員打斷，指美國警方「歷史上不斷使用暴力，威脅非洲裔民眾和平抗議維權」。市議員Curtis Jones Jr.則稱民眾有權監督警察，吳勝鎬顯然對非裔居民的遭遇「並不熟悉」。

由於民主黨議員占多數，最終只有吳勝鎬和Brian J. O'Neill，以及另一名民主黨議員Bobby Henon投反對票。吳勝鎬表示，民權運動和佛洛伊德事件等示威抗議應屬例外，「因為像金恩這樣的民權領袖有理由抗爭。」

美國兩黨總統候選人28日都公開批評小華萊士事件，川普總統指責「民主黨人對警察發起戰爭」，如果市政府求助，聯邦政府提供資源控制情況；白登則呼籲抗議者勿搶劫和騷亂。

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