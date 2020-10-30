新州第2波疫情來襲 暫停放寬堂食人數

疫情反彈，新州暫停放寬餐廳堂食人數限令。(美聯社)

州長墨菲29日警告第二波新冠疫情 高峰迫在眉睫，並將暫停放寬餐廳室內餐飲人數上限。衛生廳同日報告密德薩斯(Middlesex)、海洋(Ocean)、坎伯蘭(Cumberland)三郡內的三所學校發現校內傳播，已暫停開放。

新州 目前堂食人數不得超過容量上限25%，墨菲此前多次強調疫情回溫與開放堂食無關，並預計很快將增加室內餐飲人數上限。但他29日改變說法，稱將暫停擴大堂食規模；在被問到是否計畫在感恩節、聖誕節 期間改變規則，他表示將視疫情而定。

新州當日公布1477例新增確診，單日八人死亡，住院人數連續第二日破千。墨菲強調新州醫療系統正嚴陣以待。

出於隱私考慮，衛生廳並未公開發現校園傳播的學校名單。北澤西紀錄報(North Jersey Record)報導出現確診病例的學校，包括Watchung School、Cresskill Middle School/High School、Pascack Hills High school、Passaic Valley Regional High School、Saddle Brook Middle/High School、Bergen County Tech、River Dell High School以及Don Bosco。

衛生廳報告最嚴重的校園傳播出現在肯登郡(Camden)，三所學校總共有35名師生確診。墨菲依舊對師生健康保持信心，稱目前出現的疫情反彈並非來自校園，並將繼續在新州校園實行嚴格的防疫制度。