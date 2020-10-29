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大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

43％選票仍未寄回 賓州籲改親自投遞

記者呂賢修／綜合報導
避免郵寄耽誤，賓州提醒尚未寄出或收到選票者親自投遞。(美聯社)
避免郵寄耽誤，賓州提醒尚未寄出或收到選票者親自投遞。(美聯社)

賓州為大選關鍵州，今年創紀錄有900萬登記選民。郵寄選票申請27日截止，州府指逾300萬人申請，為四年前大選的十倍。申請郵寄選票者190萬為民主黨，76萬共和黨，35萬無黨籍。由於尚有43％未寄回，避免郵寄耽誤，加上最高法院法官表態11月3日應有選舉結果，可能將決定最終郵寄選票截止日。州府提醒尚未寄出或收到選票者親自投遞。

賓州高等法院9月裁決，11月6日前寄到的選票，若無郵戳或無法證實是3日後寄出，應列為有效。賓州共和黨指該命命違憲，提出上訴，最高法院上周以四比四票駁回。但本周新就任的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)加入，可能改變情況。賓州民主黨已提訴，要求巴瑞特不得參與郵寄投票有效期的裁決。

對於川普本周於賓州造勢時，再次指州府阻礙其競選造勢活動，州長沃爾夫澄清未就活動與地方政府接觸。川普也指費城禁止其陣營代表監督選務辦公室的選民登記、申請郵寄選票、填寫繳回過程。費城及州上訴法院之前裁決，上述活動依法不開放政黨代表監督。州府並強調，川普散布不實消息，事實上，所有投票站都會有兩黨監票員。

賓州 川普 費城

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