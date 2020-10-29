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大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

占新州10% 亞裔選民增速最快 影響政治版圖

記者謝哲澍／新澤西州報導
林潔輝多年來堅持舉辦華人選舉研討會，不分黨派匯集新州兩岸三地華裔參選者。(本報檔案照)
林潔輝多年來堅持舉辦華人選舉研討會，不分黨派匯集新州兩岸三地華裔參選者。(本報檔案照)

丕優研究中心(Pew Research Center)最新統計顯示，亞裔選民為全美增速最快的群體，足以影響和改變地區政治版圖。新州亞裔占全州900萬人口的10%，已逐漸成為決定部分選舉結果的重要因素。

今年全美可投票的亞裔選民超過1100萬人，占選民數量5%。儘管人口增速全美最快，但並未受到兩黨的重視。NorthJersey.com記者Mary Chao指出，亞裔選民背景、語言、價值各異，宣傳聯繫是費時費力的工作。

上月出爐的美國亞裔選民調查(Asian American Voter Survey)顯示，半數以上的亞裔選民沒有收到過兩黨的拉票。根據該報告對1569亞裔選民的民調結果，54%亞裔選民今年表示會支持拜登，30%則支持川普。

APIAVote 執行長Christine Chen指出，在搖擺州選舉中，亞裔選民可以決定結果，包括亞利桑納、北卡及賓州。此外，在南加州、德州、新澤西等地區的眾議員選舉中，亞裔選民也會起相當的作用。

據NorthJersey.com報導，印度裔和華裔是新州亞裔人口中比例最高的群體。來自印度的移民Rajiv Prasad和來自香港的新澤西華人聯合總會主席林潔輝(Margaret Lam)，在兩個群體中頗具代表性，兩人也都認為亞裔擁有相似的價值觀，可避免分歧、團結合作。

亞裔選民在搖擺州有關鍵少數角色。(美聯社)
亞裔選民在搖擺州有關鍵少數角色。(美聯社)

亞裔 民調 新澤西

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