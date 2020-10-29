新州感染住院人數破千 頒工作場所新規

新州勞工廳、衛生廳將聯合檢查商家企業的員工防疫措施。(美聯社)

新州 28日公布1692例新增新冠確診，單日14人死亡，住院人數自7月2日以來首次超過1000人。州長墨菲當日簽署行政令，對全州所有工作場所(workplace)設置新規，並再次強調疫情 嚴峻。

墨菲指出，由於聯邦政府沒有統一規定，州政府不得不設立新規，以確保每一名員工能夠得到相同的保護。根據行政令，勞工廳將設立網路舉報平台，並與衛生廳合作對相關企業進行檢查。

行政令要求所有員工上班前進行健康評估；除非特例否則應戴口罩，並由雇主提供；保持六呎社交距離 ；如有確診病例雇主應通知所有人員；要求公司和店家為所有員工、顧客和訪客提供消毒裝備；員工須有空閒去洗手；公司和商家須定期對經常有人的區域進行消毒。

新規也引發業者反彈。新澤西商業工業聯盟(New Jersey Business and Industry Association)主席Michele Siekerka承認，工作場所需要一定的安全標準，但他反對該行政令僅給雇主增加經濟負擔，卻不提供任何資源。

新州北部地區28日繼續成為疫情中心，Essex、Union、Passaic、Hudson、Middlesex、Camden和Monmouth等7郡單日新增破百。全州病毒傳染率1.25，確診率6.14%。