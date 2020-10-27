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嚴查違規聚會 霍布肯餐館、酒吧 周四起宵禁

記者呂賢修╱綜合報導
霍布肯市周四起將禁止餐館、酒吧午夜後營業。(美聯社)
霍布肯市周四起將禁止餐館、酒吧午夜後營業。(美聯社)

新州哈德遜郡新冠疫情反撲，本周一、二分別新增163、181例，創近期新高。繼紐瓦克市本周下令對非民生必需商業實施宵禁，霍布肯(Hoboken)市長Ravi Bhalla也針對喜歡開派對的年輕人，決定29日（周四）起，所有餐館、酒吧午夜12時必須關閉，減少群聚感染。市府並提案加強檢查餐飲場所，違反州府室內聚會25%容量限制者，可罰250至1000元。

澤西市學區委員會26日開會，學區總監Franklin Walker提議延長公校線上授課至2月2日，教職員提早兩周返校，九名學委已有六人表態支持。貝玉揚市(Bayonne)學監John Niesz周二也宣布延長網課至12月1日。新州另一主要學區紐瓦克日前已宣布延後至1月開放校園。

澤西市原計畫下月返校，Walker表示，新州有學校選擇網路結合實體課程，但不久便因有人確診而關閉校園，應從中學習經驗。Niesz則指新政策與其他疫情升溫的學區一致。

據統計，哈德遜郡七天平均日增病例，從9月底的17人升至目前的129人，本周累計已超過2萬3000人，1464死。據了解，澤西市約有十名職員、清潔工於校園染疫。州府近日表示，9月開學至今，新州至少已有十郡、111名師生在校園或課外活動感染。

新州27日公布1663例新增確診，連續十天破千；單日14人死亡，900人住院。新州北部地區繼續成為疫情中心，Essex、Union、Passaic、Bergen、Hudson和Middlesex等六郡單日新增破百。

霍布肯市周四起將禁止餐館、酒吧午夜後營業。(美聯社)
霍布肯市周四起將禁止餐館、酒吧午夜後營業。(美聯社)

新州 學區 疫情

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