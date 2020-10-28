新州佛光人南平原市秋季社區清掃

紐澤西佛光義工體認人間佛教，把體力勞動，轉念為快樂的團體活動。(熊佳╱攝影)

為響應南平原市秋季社區清掃，國際佛光會紐澤西協會近日由會長童振邦帶領理事張大禹、李亞琪、殷楚枝、詹淑華、臥龍分會長熊佳，紐澤西協會前任會長陳宜文，會員蔡孟峰、高志鈞、朱新宇、邱秀琴、黃淑蘭、楊晴晴等14人，投入社區垃圾撿拾工作。

協會負責的區域是Clinton Avenue Extension及County Green Acres，約六英畝之廣，包括鐵道、水塘，還有許多灌木。十歲的朱沐暉隨母親殷楚枝同來，是年齡最小的義工，也是佛光傳承的最佳指標。初次參與的會員高志鈞表示，疫情 期間，能參加有意義的公益活動，是四給的實踐。

邱秀琴說，秋高氣爽，組隊做義工感覺像是郊遊。黃淑蘭一向重視環保，樂於參與清掃社區，邊做環保也不忘下工夫觀照心保。蔡孟峰表示，他參加過各種協會活動，這是第一次做社區清掃，和大家分工合作很開心。

兩個半小時的努力，收集了13袋垃圾。開車經過的居民，不時按喇叭並高呼：「Thank You！」。

主辦社區清掃活動Alice Tempel表示，佛光會紐澤西協會長期投入社區，熱心公益，認真負責，這次參與的人數是12隊之冠，市府將頒發感謝狀。(寂觀)