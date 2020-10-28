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賓州州大百人集會 警比對錄影揪人

記者謝哲澍／新澤西州報導
賓州州立大學比賽集會有超過百人參加，幾乎無人保持安全距離或戴口罩。(取自社交網站)
賓州州立大學比賽集會有超過百人參加，幾乎無人保持安全距離或戴口罩。(取自社交網站)

賓州州立大學(Penn State)日前對陣印第安納州美式足球賽期間，該校學生組織百人大型聚會，違反疫情期間聚集人數規定。據Centre Daily Times報導，集會有超過100人參加，幾乎無人保持安全距離或戴口罩。在比賽開始前，警方驅散了人群。校方聲明稱這些非法集會將社區的健康置於危險之中，並給當地的醫療系統帶來壓力。目前警方正在核對錄影視頻，將對違反規定學生做出紀律處分。

賓州疫情不斷升溫，27日新增2751確診，過去七天平均單日新增1939例，創疫期新高。住院人數1170，比上一周升近50%；各大學新增病例也在增加，賓州州立帕克(Park)校區當日報告136例，總數達到3795人。

出於疫情考慮，費城天普大學(Temple University)26日宣布，將把本科生和研究所春季學期的開學時間推遲八天，定於1月19號(周二)開學，並取消春假。

學校在聲明中指，此舉將給寒假離開校園之後返回的學生兩周自我隔離時間，取消春假則將限制學生不必要的出行。該校也暫時未宣布春季課程的計畫，目前大部分課程已轉移至網上。

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