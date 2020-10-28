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疫情燒 費城擬對部分活動設限

記者呂賢修╱綜合報導
公衛專家指，有症狀必須接受檢測，若確診配合追蹤，才能控制疫情蔓延。(美聯社)
公衛專家指，有症狀必須接受檢測，若確診配合追蹤，才能控制疫情蔓延。(美聯社)

費城上周平均每日新增296新冠確診，為5月初之後新高。衛生局長Thomas Farley周二表示，跡象顯示疫情正進入秋冬季高峰。病毒在社區傳播快速，已超越市府追蹤接觸者的能力。加上證據顯示傳染途徑主因社交場合及餐飲，市府正考慮有針對性的對部分活動設限，並呼籲民眾在疫苗上市前，避免節日家庭聚會。

官員指，不像之前疫情平穩，追蹤人員能盡快掌握確診者動向，近期有約半數確診者失去聯絡，留下假的聯絡訊息，拒絕提供接觸者名單，或關鍵24小時內聯絡不上。此外，由於患者激增，人力有限，追蹤人員現在甚至必須要求對方盡快自行通知近日曾接觸的親友接受檢測。對此，市府表示正增聘人手。

費城有122名接觸追蹤人員，每天約可處理200至250例，包含聯絡確診或有症狀者，以及前兩天曾近距離接觸超過十分鐘的人。工作難度取決於患者活動範圍，尤其是社交活躍的年輕人、學生、運動選手。但近兩周單日確診數均高於負荷，10月21日並達375例，最近一次高於此數字是5月5日。

費城上周確診率為7.2%，相較9月中為2.8%，4月初為39%。確診死亡率已由今春15分之1，降至60分之1，主因許多輕微或無症狀者積極接受檢測。公衛專家強調，配合接觸追蹤僅是一個環節，有症狀必須接受檢測，才能控制疫情蔓延。

檢測 費城 疫情

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